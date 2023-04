Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0225 --Tankstellenräuber gestellt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Horn-Lehe, OT Lehesterdeich, Am Lehester Deich Zeit: 08.04.2023, 20:00 Uhr

Am Samstagabend überfiel ein Mann in Horn-Lehe eine Tankstelle. Er bedrohte den Mitarbeiter mit einer Schusswaffe, erbeutete Bargeld und flüchtete. Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten am Sonntag im Zuge der Ermittlungen einen 22 Jahre alten Verdächtigen und nahmen ihn vorläufig fest.

Gegen 20:00 Uhr betrat der Räuber den Verkaufsraum der Tankstelle in der Straße Am Lehester Deich und ging direkt zum Tresen. Dort bedrohte er den 21 Jahre alten Angestellten mit einer Schusswaffe und forderte ihn auf, die Kasse zu öffnen. Der 21-Jährige kam dem nach und übergab Bargeld und Zigaretten. Anschließend flüchtete der Täter. Zeugen sahen, wie er auf den Beifahrersitz eines Autos stieg, das dann davonfuhr.

Die Ermittlungen der Polizei Bremen führten zum Erfolg: Am Sonntag nahmen Polizisten einen 22 Jahre alten Mann in seiner Wohnung vorläufig fest. Bei einer Durchsuchung stellten sie diverse Beweismittel sicher. Zuvor hatten die Ermittler einen 16-Jährigen und eine 18-Jährige gestellt, die mit im Fluchtauto gesessen hatten. Deren Tatbeteiligung ist derzeit Bestandteil der weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell