Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen, Rhein-Neckar-Kreis: Einsatz eines Polizeihubschraubers zur Personensuche - Vermisster wohlbehalten aufgefunden - PM Nr.2

Leimen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde im Bereich Leimen und Brühl nach einem 72-jährigen Mann gesucht, der gegen 20 Uhr am Abend als vermisst gemeldet wurde. Aufgrund des Gesundheitszustandes Mannes wurde die Fahndung noch in der Nacht intensiviert und ein Polizeihubschrauber in die Suche eingebunden. Am frühen Freitagmorgen, gg. 5.30 Uhr, wurde ein aufmerksamer Zeuge auf den Gesuchten in Brühl aufmerksam. Der 72-Jährige konnte daraufhin wohlbehalten in die Obhut von Pflegekräften übergeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell