Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0230 -- Mehrere Motorräder entwendet --

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Huchting, OT Mittelshuchting, Norderoog Zeit: 07.04.2023 - 11.04.2023 11.00 Uhr

Über das Osterwochenende wurden in einer Lagerhalle in Huchting insgesamt sieben Motorräder entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum vom 07.04 bis zum 11.04 stahlen unbekannte Täter im Stadtteil Huchting mehrere Motorräder der Marke Honda. Die Kräder wurden aus einer Lagerhalle an der Straße Norderoog entwendet. Die Einbrecher gelangten vermutlich über ein Fenster in die Räumlichkeiten. Durch ein Rolltor schoben sie die Motorräder raus und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der Wert der gestohlenen Maschinen befindet sich im fünfstelligen Bereich. Auch in einer benachbarten Halle wurde eingebrochen, aber nichts entwendet.

Die Polizei sucht nun Zeugen und fragt: Wer hat in den vergangenen Tagen in der aufgeführten Straße verdächtige Beobachtungen gemacht? Wurden größere Fahrzeuge wie Transporter in diesem Bereich gesehen? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell