POL-HB: Nr.: 0228 --Buttersäure und eingeschlagene Scheiben

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Oberneuland, OT Oberneuland, Vinnenweg Zeit: 10.04.2023, 17.40 Uhr Am Montagnachmittag griffen mehrere Männer nach einem Fußballspiel in Oberneuland einen 37-Jährigen an und traten ihm unter anderen gegen den Kopf. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 17:40 Uhr wurden Einsatzkräfte zu einer größeren Auseinandersetzung in den Vinnenweg ...

mehr