POL-PDPS: Unfallflucht in der Wiesenstraße - Geschädigter gesucht

Vinningen (ots)

Am Mittwoch, gegen 06:00 Uhr, wendete eine 49-jährige Frau aus dem Landkreis mit ihrem Pkw vor der Bäckerei in der Wiesenstraße in Vinningen. Dabei touchierte sie einen gegenüber der Bäckerei, auf Höhe von Hausnummer 12, abgestellten roten Kleinwagen. Sie setzte zunächst ihre Fahrt for und bemerkte erst später, dass dabei an ihrem Auto ein Schaden entstanden war. Im Anschluss meldete sie den Unfall bei der Polizei. Der Fahrer/Halter des roten Kleinwagens hat eine mögliche Beschädigung sei-nes Pkw eventuell noch nicht bemerkt.

Er oder sonstige Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

