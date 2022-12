POL-PDPS: Unfallflucht in der Sonnenstraße

Rodalben (ots) - Am Mittwoch, um 07:00 Uhr, parkte ein LKW zum Beladen auf dem Parkplatz der TSR-Sporthalle vor dem Gaststätteneingang. Der Fahrer hörte plötzlich einen Knall, konnte aber nur noch einen in Richtung Rodalben davonfahrenden weißen Mercedes Sprinter erkennen. Der Schaden am LKW wird auf 2000 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der ...

