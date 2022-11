POL-PDPS: Sachbeschädigung an Pkw

Hauenstein (ots) - In der Nacht von Sonntag, 27.11.2022, 20.00 Uhr auf Montagmorgen, 28.11.2022, 09.00 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter einen in der Bergstraße in Hauenstein abgestellten schwarzen PKW Honda Accord, indem sie die Fahrer- als auch die Beifahrerseite zerkratzten. Es entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Eurobereich. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen ...

mehr