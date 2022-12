Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Betrüger erbeuten hohe Summe von Rentnerin

Zweibrücken-Pirmasens (ots)

Eine über 80-jährige Frau aus Zweibrücken erhielt am gestrigen Mittwoch, gegen 13:30 Uhr, einen Anruf von ihrer angeblichen Tochter. Die Anruferin war total aufgelöst und weinte, weil sie angeblich einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hatte und nun ins Gefängnis müsse. Dann wurde das Gespräch von einem angeblichen Polizisten übernommen. Dieser forderte eine sehr hohe Kaution, um die sofortige Haft abzuwenden. Die ältere Frau teilte daraufhin mit, dass sie nur eine Summe im mittleren fünfstelligen Bereich zu Hause habe, was dann zunächst doch ausreichend war. Das Geld wurde in einer Klarsichttüte relativ zeitnah von einem Mann an der Haustüre der Frau abgeholt.

Der Mann, circa 1,70 Meter groß, schlank, südländisches Erscheinungsbild, braune Haare, schwarzer Kapuzenpullover mit über den Kopf gezogener Kapuze und dunklen Jeans, entfernte sich, im Zeitraum zwischen 14:00 und 15:00 Uhr, zu Fuß über den Etzelweg in Richtung Netto-Markt.

Möglicherweise fiel jemandem der Mann auf oder es hat jemand beobachtet, wie er im Nahbereich in ein Auto stieg.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de. Es kam zuletzt wieder vermehrt zu solchen oder ähnlichen Anrufen im Bereich Zweibrücken-Pirmasens, die glücklicherweise alle nicht zu einem Schaden führten.

Trotz der Vielzahl an lokalen Presseveröffentlichungen, Berichten in TV und Radio und den sozialen Netzwerken, auch im Twitter-Kanal der Polizei Pirmasens, hatten die Täter leider wieder einmal Erfolg. Erst am 27.09. veröffentlichte die Polizei Zweibrücken diese Pressemitteilung mit exakt gleicher Vorgehensweise der Betrüger:

https://s.rlp.de/cHQ4j

Die Polizei bittet erneut darum, spezielle jüngere Angehörige, Freunde und Bekannte älterer Menschen, diese Betrugsmaschen (falsche Polizeibeamte mit Unfall oder Einbruch in der Nachbarschaft, falsche Ärzte mit lebensbedrohlicher Erkrankung eines nahen Angehörigen, Whatsapp-Nachrichten mit Bitte um Geldüberweisungen usw.) zu thematisieren, um die Erfolgsaussichten der Betrüger zu minimieren.

