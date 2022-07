Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsbehinderungen nach Auffahrunfall auf Bundesstraße

Sondershausen (ots)

Ein Autofahrer wurde am Montagmittag bei einem Unfall auf der Bundesstraße verletzt. Er befuhr gegen 13 Uhr die Bundesstraße 4 in Richtung Sondershausen, als der vor ihm fahrende Lkw seine Geschwindigkeit verringerte, um nach links auf die Bundesstraße 249 abzubiegen. Der Autofahrer kam mit seinem Hyundai nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf den Lkw auf. Der Verkehr musste an der Unfallstelle vorbeigeführt werden, der Hyundai wurde abgeschleppt. Zur Schwere der Verletzungen des Autofahrers, der medizinisch versorgt wurde, sind noch keine Angaben möglich. Seit 15 Uhr ist die Bundesstraße wieder frei befahrbar.

