Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Versuchter Einbruch in Lieferdienst einer Pizzeria - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Samstag (03.09.2022) ist es in der Ulzburger Straße in Harksheide zu einem Versuch des besonders schweren Falls des Diebstahls gekommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen versuchten Unbekannte in der Zeit zwischen Freitag, 02.09.2022, 23:30 Uhr und Samstag, 03.09.2022, 07:50 Uhr gewaltsam in die Räume des Lieferdienstes einzudringen, was misslang.

Die Kriminalpolizei in Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Ermittler suchen nun Zeugen, die am Tatort Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 040 - 52806 - 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell