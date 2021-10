Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Unfall mit entwendeten bzw. unbefugt benutzten PKW

Carlsberg, Wattenheimer Straße / Grünstadt - 03.10.2021, 01:10 Uhr (ots)

Die PI Grünstadt wurde von der 21-jährigen Geschädigten von einem Lokal in Carlsberg aus zunächst informiert, dass man ihren PKW samt Autoschlüssel entwendet habe. Gegen 01:00 Uhr bemerkte sie das Fehlen ihres Autoschlüssels. Das Auto und zwei junge Männer, mit denen sie unterwegs war, waren auch weg. Später erhielt die Geschädigte einen Anruf, wonach ihr PKW in Grünstadt auf dem Luitpoldplatz stehen würde. Am PKW wurde ein frischer Unfallschaden festgestellt. Ein Verdacht besteht gegen einen 30- und einen 31-Jährigen. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

