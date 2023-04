Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0232 --Polizei untersagt Gefahrguttransport--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Hemelingen, Bundesautobahn 1 Zeit: 12.04.2023, 15 Uhr

Spezialisten der Polizei Bremen stoppten am Mittwoch auf der Autobahn 1 einen Gefahrguttransporter. Ein Container auf dem Fahrzeug hatte so erhebliche Beschädigungen, dass die Weiterfahrt untersagt wurde.

Die Einsatzkräfte kontrollierten den niederländischen Sattelzug am Nachmittag in Höhe der Anschlussstelle Hemelingen. Der Container war mit giftigen und ätzenden Gefahrgutabfällen aus Irland beladen und wies erhebliche Schäden in Form von Rissen an tragenden Teilen auf. Die Polizei untersagte dem 43 Jahre alten niederländischen Fahrer die Weiterfahrt, der Container wurde auf einem Gefahrgutplatz sichergestellt. Der Abfall muss nun in einen neuen Behälter umgeladen werden, bevor die Fahrt fortgesetzt werden darf.

Der 43-Jährige hatte den Container im Hafen von Rotterdam aufgenommen, Ziel war Rostock. Er ist auf dem Seeweg von Irland nach Rotterdam gekommen und hätte mit den Schäden nicht auf ein Schiff verladen werden dürfen. Auf den Containerpacker in Irland, den Verlader in Rotterdam und den Fahrer kommen nun erhebliche Geldbußen zu, zudem wurde eine Sicherheitsleistung entrichtet.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell