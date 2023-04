Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0238 --Polizei stellt Einbrecher--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Unser Lieben Frauen Kirchhof Zeit: 16.04.2023, 00:05 Uhr

In der Nacht auf Sonntag stellte eine Streifenwagenbesatzung einen 37 Jahre alten Mann in Bremen-Mitte. Er ist verdächtig in mehrere Buden der Bürgerparktombola eingebrochen zu haben. Die Einsatzkräfte nahmen ihn vorläufig fest.

Schon am frühen Samstagmorgen hatten Polizisten den 37-Jährigen gegen 03:40 Uhr in der Obernstraße kontrolliert, da er zu dieser für sie ungewöhnlichen Zeit mit einer Golftasche und dazugehörigen Schlägern unterwegs war. Dabei nahmen sie seine Personalien auf und stellten die Golftasche und weitere Beweismittels sicher, da er angab, diese gefunden zu haben. In der Nähe konnten die Einsatzkräfte jedoch keinerlei Hinweise auf Einbrüche an entsprechenden Geschäften feststellen.

Am Samstagabend stellte eine weitere Streifenwagenbesatzung gemeinsam mit Mitarbeitern der Bürgerparktombola am Hanseatenhof fest, dass die Gegenstände aus einer der Buden der Bürgerparktombola entwendet wurden. Dies geschah mit Schlüsseln, die bereits einige Tage zuvor bei einem weiteren Einbruch auf dem Hanseatenhof entwendetet worden waren.

In der Nacht zu Sonntag stellten Einsatzkräfte den mutmaßlichen Einbrecher gegen 00:15 Uhr am Unser Lieben Frauen Kirchhof. Bei sich hatte er unter anderem die entwendeten Schlüssel und weitere Beweismittel. Sie nahmen den Mann vorläufig fest, eine Haftprüfung soll noch im Laufe des Tages durchgeführt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell