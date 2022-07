POL-HOM: Diebstahl eines Katalysators

Sachbeschädigung an zwei PKW (ots) - Ein bisher unbekannter Täter stach mittels eines spitzen Gegenstandes in der Zeit zwischen dem 27.06.20022 (16:00 Uhr) und dem 28.06.2022 (06:15 Uhr) an zwei Pkw, welche in Bexbach in der Susannastraße geparkt waren, jeweils den rechten Vorderreifen derart ein, so dass diese erneuert werden mussten. In der Vergangenheit kam es an gleicher Örtlichkeit bereits zu zwei gleichgelagerten Delikten, so dass nicht auszuschließen ist, dass es ...

mehr