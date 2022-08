POL-MG: Die Kantine im Polizeipräsidium schließt zum 1. September

Mönchengladbach (ots) - Die Polizei Mönchengladbach bittet um Mithilfe bei der Suche nach der 13-jährigen Soey W.! Das Mädchen, das in einer Wohngruppe in Mönchengladbach lebt, ist am Sonntagabend, 14. August, nicht nach Hause zurückgekommen. Bisherige Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten noch nicht zu ihrem Auffinden. Soey ist 13 Jahre alt, etwa 1,73 Meter groß und wiegt ungefähr 70 kg. Sie hat schulterlange, hellbraune Haare. Als sie am Sonntag ihre ...

mehr