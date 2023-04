POL-HB: Nr.: 0242 --Polizistin rassistisch beleidigt

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT-Bahnhofsvorstadt, Breitenweg Zeit: 16.04.2023, 18:55 - 19:10 Uhr Am Sonntagabend haben Einsatzkräfte einen 35-jährigen Mann in der Bahnhofsvorstadt nach einem Einbruch in einen Geländewagen vorläufig festgenommen. Dabei wurde der Täter mithilfe eines aufmerksamen Zeugen noch vor Ort auf dem Beifahrersitz gestellt. Gegen 19 Uhr wurde die Bremer Polizei in den Breitenweg gerufen. ...

mehr