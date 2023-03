LPI-SLF: Brand eines Einfamilienhauses

Schleiz (ots) - Am Samstag, den 11.03.2023 gegen 10:00 Uhr kam es in Schleiz in der Straße Am Brandenstein zu einem Polizeieinsatz. Ein 44-Jähriger hielt sich an der Wohnanschrift seiner ehemaligen Partnerin auf und wollte diese, auch auf Geheiß der Polizei, nicht verlassen. Da der 44-Jährige sich nicht vom Ort entfernen wollte, wurde er durch die Polizisten in Gewahrsam genommen. Dabei leistete der Mann aktiven ...

