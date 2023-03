Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Widerstand bei Ingewahrsamnahme

Schleiz (ots)

Am Samstag, den 11.03.2023 gegen 10:00 Uhr kam es in Schleiz in der Straße Am Brandenstein zu einem Polizeieinsatz. Ein 44-Jähriger hielt sich an der Wohnanschrift seiner ehemaligen Partnerin auf und wollte diese, auch auf Geheiß der Polizei, nicht verlassen. Da der 44-Jährige sich nicht vom Ort entfernen wollte, wurde er durch die Polizisten in Gewahrsam genommen. Dabei leistete der Mann aktiven Widerstand. Der nun Beschuldigte verletzte dabei einen Kollegen leicht am Bein. Dieser konnte seinen Dienst weiterhin durchführen. Der 44-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

