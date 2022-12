POL-MA: Heidelberg, Mannheim, Rhein-Neckar-Kreis: Die Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche - Telefonbetrüger weiter in der Region aktiv

Mannheim (ots) - Am Donnerstag gegen 17 Uhr befuhr ein 49-jähriger Autofahrer die Bundesstraße 38 in Fahrtrichtung Mannheim-Neckarau. Im weiteren Verlauf bog er auf die Abfahrt Mannheim-Rheinau in Richtung Helmertstraße ab. Während dessen fuhr der 49-Jährige mehrmals dicht auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Als der Vorausfahrende verkehrsbedingt anhalten musste ...

