Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Verkehrsunfall unter Einfluss berauschender Mittel

Mannheim (ots)

Am Donnerstag gegen 17 Uhr befuhr ein 49-jähriger Autofahrer die Bundesstraße 38 in Fahrtrichtung Mannheim-Neckarau. Im weiteren Verlauf bog er auf die Abfahrt Mannheim-Rheinau in Richtung Helmertstraße ab. Während dessen fuhr der 49-Jährige mehrmals dicht auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Als der Vorausfahrende verkehrsbedingt anhalten musste kam es zum Auffahrunfall.

Während der späteren Unfallaufnahme und Kontrolle des Fahrzeugführers durch die Polizei stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand und vermutlich dadurch auf die Verkehrssituationen nicht richtig reagieren konnte. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Gegen den Unfallverursacher wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Einflusses berauschender Mittel ermittelt.

Bei dem Unfall gab es keine verletzten Personen. Es entstand ein Sachschaden von über 1.300,- Euro.

