Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/Kirchheim: Diebstahl aus Fahrzeug - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Donnerstagabend gegen 20 Uhr entwendete eine männliche Person in der Zentstraße Gegenstände aus einem PKW der Marke Alfa Romeo. Eine Zeugin beobachtete dies und informierte die Geschädigten. Im Anschluss wurde die Polizei verständigt. Aufgrund der Täterbeschreibung konnte einige Zeit später eine Person festgestellt und in Gewahrsam genommen werden. Ob es sich bei der in Gewahrsam genommenen Person um den Täter handelt, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Möglicherweise war an der Tat eine zweite Person beteiligt. Diese wird als ebenfalls männlich beschrieben und trug einen schwarzen Jogginganzug.

Die Höhe des Diebstahlschadens ist bislang unbekannt.

Die Polizei bittet weitere Zeugen oder Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 06221 3418-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell