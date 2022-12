POL-MA: Heidelberg: Weltkriegsbombe bei Bauarbeiten gefunden - Polizei, Feuerwehr und Stadt Heidelberg im Einsatz, PM Nr. 7

Heidelberg-Rohrbach (ots) - Am Donnerstagabend gegen 22 Uhr kam es zu einem Brand in der Marie-Clauss-Straße in Heidelberg in einer Werkstatt eines noch nicht bewohnten Gebäudes. Es befanden sich keine Personen im Gebäude, sodass weder Personen gefährdet noch verletzt wurden. Die Feuerwehr war mit ca. 40 Einsatzkräften und drei Löschzügen vor Ort und löschte ...

