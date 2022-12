Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Weltkriegsbombe bei Bauarbeiten gefunden - Polizei, Feuerwehr und Stadt Heidelberg im Einsatz, PM Nr. 6

Heidelberg (ots)

Die Stadt Heidelberg informiert: Großräumige Evakuierung rund um Hauptbahnhof läuft - Entschärfung von Weltkriegsbombe (mit Grafik)

In Heidelberg sind die Zufahrten in die östliche Bahnstadt sowie die Zufahrten zum Hauptbahnhof gesperrt. Grund ist die Entschärfung einer Bombe aus dem 2. Weltkrieg am heutigen Freitag, 9. Dezember 2022. Einwohner und Beschäftigte innerhalb des gesperrten Gebiets werden durch die Polizei informiert und müssen den Bereich verlassen. Auch der Heidelberger Hauptbahnhof ist betroffen - bleibt aber prinzipiell so lange wie möglich zugänglich. Eine Vollsperrung des Hauptbahnhofs sowie des Zugverkehrs soll so lange wie möglich vermieden werden. Der gesperrte Bereich umfasst einen Großteil der Bahnstadt und Teile von Bergheim. Die Stadt Heidelberg richtet im SNP dome an der Speyerer Straße einen Aufenthaltsbereich für Menschen ein, die während der Evakuierung keine andere Unterkunftsmöglichkeit haben. Shuttlebusse fahren ab der Kreuzung Langer Anger/Nightingale-Straße zum SNP dome.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell