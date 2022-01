POL-GI: In Fahrschule eingebrochen + Landwirtschaftliche Arbeitsmaschine gestohlen + Ausweichmanöver führt zu Unfall +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 25.01.2022:

Gießen: Versuchter Kupferkabeldiebstahl in Umspannwerk

Offenbar auf Kupferkabel hatten es Unbekannte in einem Umspannwerk in der Krofdorfer Straße abgesehen. Zwischen 09.00 Uhr am Freitag und 12.00 Uhr am Montag brachen sie in das Gelände ein und durchtrennten mehrere Kupferkabel in Schächten. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Diebe keine Kabel. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: In Fahrschule eingebrochen

Ungebetene Gäste suchten am vergangenen Wochenende eine Fahrschule am "Ludwigsplatz" auf. Zwischen 18.00 Uhr am Freitag und 15.30 Uhr am Montag brachen die Unbekannten gewaltsam ein Bürofenster auf. Anschließend durchsuchten sie einen Büroraum und flüchteten nach ersten Erkenntnissen ohne Beute. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Langgöns: Landwirtschaftliche Arbeitsmaschine gestohlen

Auf einen "Grubber" hatten es Unbekannte in der "Alten Butzbacher Straße" in Niederkleen abgesehen. Am Montag zwischen 08.00 und 12.00 Uhr entwendeten sie den landwirtschaftlichen Anhänger, welcher auf einem Feld abgestellt war. Wer hat in der relevanten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem sind fremde Personen und/oder fremde Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat den Transport gesehen? Hinwiese nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Leichte Schnittverletzung nach Auseinandersetzung

Eine leichte Schnittverletzung erlitt ein 23-jähriger Mann bei einer Auseinandersetzung in der Asylunterkunft in der Rödgener Straße. Der Algerier geriet am Montag gegen 15.00 Uhr mit einem 24-jährigen Landsmann in Streit. In dessen Verlauf schlug der Kontrahent den 23-Jährigen mit einem Einwegrasierer. Die Polizei leitete gegen den 24-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Reiskirchen: Ohne Versicherungsschutz und unter Drogeneinfluss unterwegs

Die Polizei hat am Freitagabend einen 28-Jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der ohne Versicherungsschutz und offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand. Eine Streife stoppte den aus Reiskirchen stammenden Mann in der Grünberger Straße. Die Beamten stellten bei seiner Überprüfung fest, dass das Fahrzeug zur Entstempelung ausgeschrieben war und entstempelten es. Darüber hinaus ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Drogen. Der 28-Jährige musste mit auf die Wache. Bei der Abgabe seiner Urinprobe versuchte er die Beamten zu täuschen. Aus einem mitgeführten Beutel mit einer urinfarbenen Flüssigkeit schüttete er diese in den Probenbecher ab. Die Beamten bemerkten den Schwindel und stellten den Beutel sicher. Anschließend musste der Fahrer eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Vorfahrt missachtet

Montagabend (24.Januar) gegen 22.55 Uhr befuhr ein bislang Unbekannter die Wolfstraße in Richtung Licher Straße. Im Kreuzungsbereich Wolfstraße/Grünberger Straße fuhr der Unbekannte in die Kreuzung ein und missachtete die Vorfahrt eines 46-jährigen Mercedes-Fahrer, der die Grünberger Straße stadteinwärts befuhr. Durch ein sofortiges Bremsmanöver konnte der Mercedes-Fahrer einen Zusammenstoß mit dem Unbekannten verhindern. Eine dahinterfahrende 21-jährige Frau in einem Seat kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf den Mercedes auf. Der Unbekannte fuhr davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.300 Euro. Vermutlich handelt es sich bei dem Unbekannten um einen weißen SUV. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Beim Vorbeifahren Citroen beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte offenbar beim Vorbeifahren im Kropbacher Weg einen am Fahrbahnrand (Höhe 46) geparkten schwarzen Citroen Saxo am linken Außenspiegel. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 200 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Langgöns: Bei Parkmanöver Hyundai beschädigt

Ein zunächst Unbekannter fuhr am Montag (24.Januar) gegen 21.45 Uhr über die Birkenstraße auf einen Parkplatz in Eschenweg und beabsichtigte dort einzuparken. Bei dem Parkmanöver streifte der Unbekannte einen geparkten Hyundai. Anschließend fuhr der Unbekannte vier Parkplätze weiter, stellte sein Fahrzeug ab und entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugen beobachteten den Vorfall und informierten die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem 21-Jährigen aus dem Landkreis Gießen. Der Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Lich: Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugin gesucht

Am Freitag (14.Januar) zwischen 12.20 Uhr und 12.30 Uhr entlud eine Unbekannte ihren Einkaufswagen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße. Der Wagen machte sich selbstständig und rollte gegen einen geparkten Seat Ibiza. Die Verursacherin entfernte sich von dem Parkplatz, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 750 Euro zu kümmern. Eine bislang unbekannte Zeugin informierte die geschädigte Fahrzeugführerin über den Vorfall. Diese Zeugin wird gebeten, sich mit der Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 in Verbindung zu setzen.

Linden: Ausweichmanöver führt zu Unfall

Am Samstag (22.Januar) gegen 17.00 Uhr befuhr eine 18-jährige Frau aus Gießen in einem Mini Cooper die Landstraße 3475 von Klein-Linden in Richtung Großen-Linden. Kurz vor dem Kreisverkehr kam der Mini-Fahrerin ein bislang Unbekannter auf ihrer Fahrbahn entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die 18-Jährige aus und stieß mit dem rechten Außenspiegel gegen einen Leitpfosten. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Vermutlich handelt es sich bei dem unbekannten Fahrzeug um einen schwarzen BMW. Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Parkhausrempler

Am Samstag (22.Januar) zwischen 10.00 Uhr und 13.20 Uhr beschädigte ein Unbekannter offenbar beim Öffnen der Fahrzeugtür einen geparkten Hyundai in einem Parkhaus in der Neustadt. Als der Besitzer zu seinem roten Kona zurückkam, befand sich eine Delle auf der Beifahrerseite. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 200 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Hyundai in Parkhaus beschädigt

Am Samstag (22.Januar) zwischen 14.40 Uhr und 16.45 Uhr beschädigte ein Unbekannter offenbar bei einem Parkmanöver in einem Parkhaus in der Neustadt einen geparkten Hyundai. Als die Besitzerin zu ihrem braunen I30 zurückkam, war dieser am hintern, linken Kotflügel und der Stoßstange beschädigt. Der Sachschaden wird auf insgesamt 2.100 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

