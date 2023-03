Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verdächtige Substanz in einem Paket an einer Schule

Tanna (ots)

Am Freitag, den 10.03.2023 wurde im Laufe des Vormittags vor dem Sekretariat der Grund- und Regelschule Tanna ein Paket abgestellt. Dieses war an einen Lehrer adressiert und ohne Absender versehen. In dem Paket befanden sich mehrere Briefe sowie eine weiße pulvrige Substanz. Die Sekretärin der Schule öffnete das Paket im Beisein von 5 weiteren Personen, welche in unmittelbarer Nähe waren. Da nicht einzuschätzen war, worum es sich bei der Substanz handelte, wurde Polizei und Feuerwehr informiert. In der Folge wurde die Schule evakuiert und die 6 Personen, die in unmittelbarer Nähe des Pakets waren, isoliert. Durch Spezialisten der Feuerwehr konnte nach kurzer Zeit erste Entwarnung bezüglich der Substanz gegeben werden, ohne jedoch tatsächlich feststellen zu können, worum es sich dabei handelte. Durch die Ermittlungen der eingesetzten Polizeibeamten konnte eine mögliche Absenderin des Pakets ausfindig gemacht werden. Die 44-Jährige wurde vernommen und räumte ein, das Paket dort abgestellt zu haben. Zum aktuellen Stand besteht für die 6 betroffenen Personen keine Gefahr und die Personen konnte noch am Freitag aus den Maßnahmen entlassen werden. Die Substanz wurde für weitere Untersuchungen zum Landeskriminalamt Thüringen gebracht.

