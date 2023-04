Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0244 --Polizei warnt vor Betrugsmasche mit Messenger-Dienst--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Horn-Lehe, OT-Horn Zeit: 14.04.2023, 12:30 Uhr - 17.04.2023, 19:30 Uhr

Eine 61 Jahre alte Frau aus Horn-Lehe ist einer Betrugsmasche zum Opfer gefallen. Dabei versendeten die Betrüger falsche Nachrichten über WhatsApp und erbeuteten Geld.

Am Freitagmittag erhielt eine Bremerin eine WhatsApp-Nachricht von einer fremden Nummer. Der Absender gab sich als ihre Tochter aus, welche angeblich eine neue Nummer habe. Die Mutter wurde gebeten, eine Überweisung für sie zu tätigen. Sie führte am Freitag und am Montag insgesamt drei Überweisungen auf zwei ausländische Konten durch, im Glauben ihrer Tochter auszuhelfen. Als sie im Nachhinein von ihrer echten Tochter angeschrieben wurde, stellten beide den Betrug fest.

Die Polizei warnt vor diesen vielfältigen Betrugsmaschen. Bleiben Sie wachsam und hinterfragen Sie, wenn das Gegenüber Sie zu Handlungen auffordert. Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis und überweisen Sie kein Geld auf unbekannte Konten. Seien Sie aufmerksam und misstrauisch bei Geldforderungen. Vergewissern Sie sich immer noch einmal, ob es sich bei Ihrem Gegenüber auch wirklich um die vorgegebene Person handelt (per Telefon, über einen anderen Chat oder die alte Nummer). Rufen Sie beim geringsten Zweifel die Polizei unter 110 an.

Mehr Tipps und Hinweise gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen unter (0421) 362-19003, bzw. unter www.Polizei.Bremen.de oder www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell