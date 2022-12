Polizei Gütersloh

POL-GT: Ladendieb entkommt nicht lange

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Als ein 45-jähriger Mann am Mittwochvormittag (14.12., 11.10 Uhr) durch einen Zeugen bei einem Ladendiebstahl in einem Bekleidungsgeschäft am Kolbeplatz beobachtet worden ist, entkam er zunächst, nachdem er sich losreißen konnte. Der Mann flüchtete in ein angrenzendes Parkhaus und konnte zunächst in der Nähe nicht angetroffen werden. Gegen 12.40 Uhr erkannten zivil ermittelnde Polizeibeamte den gesuchten Mann in der Nähe des Amtsgerichts und kontrollierten ihn. Sein Diebesgut fanden aufmerksame Zeugen in dem Parkhaus, in welches der Mann zunächst geflüchtet ist. Gegen den Rheda-Wiedenbrücker wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

