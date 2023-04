Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0241--Polizei stellt Einbrecherduo--

Ort: Bremen-Schwachhausen, OT Riensberg, Friedhofstraße Zeit: 17.04.2023, 00:30 Uhr

In der Nacht zu Montag stellten Einsatzkräfte der Polizei Bremen einen 20-Jährigen und eine 19- Jährige in Schwachhausen. Sie sind verdächtig, kurz zuvor in eine Kita eingebrochen zu haben.

Gegen 00:30 Uhr alarmierten Anwohner die Polizei, weil in einer Kindertagesstätte in der Friedhofstraße die Alarmanlage ausgelöst wurde. Außerdem sahen sie zwei dunkel gekleidete Personen in dem Gebäude. Die Anrufer behielten die Einbrecher im Auge, während sie mit der Polizei telefonierten. So konnten die schnell eingetroffenen Einsatzkräfte kurz darauf in der Nähe das mutmaßliche Einbrecherduo stellen. Bei ihnen fanden sie unter anderem Einbruchswerkzeug, Bargeld, eine Geldkassette und weitere Beweismittel. In der Kita war eine Tür aufgehebelt und Schränke und Schubladen durchwühlt worden. Beide wurden vorläufig festgenommen, für den 20-Jährigen soll noch im Laufe des Tages eine Haftprüfung vorgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei Bremen lobt ausdrücklich das umsichtige Verhalten der Zeugen. Beobachten Sie eine Straftat, bringen Sie sich nicht in Gefahr. Rufen Sie die Polizei, bleiben Sie am Telefon und beschreiben Sie, was Sie beobachten.

