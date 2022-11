Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Diesel abgezapft

In der Nacht auf Samstag nahm die Polizei zwei Personen in Laichingen nach einem Diebstahl vorläufig fest.

Gegen 1 Uhr kontrollierte die Polizei in Laichingen in der "Weite Straße" den 18-jährigen Fahrer sowie seine 19-jährige Freundin, die beide in einem Hyundai unterwegs waren. Bei der Kontrolle fanden sie im Kofferraum des 18-Jährigen mehrere Kanister mit Diesel. Außerdem fanden sie eine Pumpe, Schläuche und ein Akkuschrauber. Der Mann räumte ein, dass er an einem Laster Diesel abzapfte. Die Polizei nahm deshalb beide Personen vorläufig fest.

Um den Sachverhalt aufzuklären, durchsuchten die Ermittler auch die Wohnung des Mannes. Dabei fanden sie weitere Kanister mit Diesel. Der Diesel stammt wahrscheinlich von anderen Diebstählen.

Ersten Erkenntnissen zufolge waren wohl auch die 19-jährige Freundin sowie der Vater des Verdächtigen an den Diebstählen beteiligt.

Die Polizei Ehingen (07392/2338150) ermittelt nun, woher der Diesel stammt und ob die drei Personen noch weitere Taten begingen.

Vorbeugung:

Diebstahl von Kraftstoff ist kein Kavaliersdelikt. Bestohlene erleiden oft viele tausend Euro Schaden. Die Polizei tut viel, um die Menschen vor Diebstahl zu schützen. Aber auch Bürgerinnen und Bürger können tätig werden. Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich als Privatperson oder Firmeninhaber gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus, ihrer Firma oder auf ihrem Betriebshof sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

