Ulm (ots) - Kurz vor 5 Uhr befand sich ein 22-Jähriger mit seiner Freundin in einem Club in der Salacher Straße. Dort geriet er mit Unbekannten in einen Streit. Dabei hielten ihn zwei Täter an den Armen fest, während zwei Andere auf ihn einschlugen. Der 22-Jährige erlitt dadurch leichte Verletzungen im Gesicht ...

