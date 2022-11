Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Terrassentür eingeschlagen

Wohnungseinbruch an Herzogstraße

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Herzogstraße; Tatzeit: 21.11.2022, gegen 17.40 Uhr;

Ob die Täter Beute machten, war bei dem Polizeieinsatz am Montagabend noch nicht klar. Unbekannte hatten sich gegen 17.40 Uhr gewaltsam Zugang in ein Wohnhaus an der Herzogstraße in Gronau verschafft. Eine Nebelanlage wurde dabei ausgelöst und erschwerte den Einbrechern mutmaßlich die Suche nach Beute. Polizisten waren wenige Minuten nach der Alarmierung am Tatort, die Unbekannten hatten jedoch bereits die Flucht ergriffen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gronau: Tel. (02562) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell