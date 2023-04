POL-HB: Nr.: 0246 --Polizei schnappt Kiosk-Einbrecher

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Schwachhausen, OT Riensberg, Friedhofstraße Zeit: 17.04.2023, 00:30 Uhr In der Nacht zu Montag stellten Einsatzkräfte der Polizei Bremen einen 20-Jährigen und eine 19- Jährige in Schwachhausen. Sie sind verdächtig, kurz zuvor in eine Kita eingebrochen zu haben. Gegen 00:30 Uhr alarmierten Anwohner die Polizei, weil in einer Kindertagesstätte in der Friedhofstraße die Alarmanlage ...

mehr