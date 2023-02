Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Feuerwehr Hamburg rettet eine Frau aus verrauchter Wohnung im Stadtteil Horn

Hamburg (ots)

Hamburg Horn, Feuer mit Menschenleben in Gefahr, 26.02.2023, 16:07 Uhr, Laufkötterweg

Am Sonntagnachmittag wurde die Feuerwehr Hamburg in den Laufkötterweg nach Hamburg Horn gerufen. Ein Anrufer meldete über den Notruf 112, dass in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses eine Frau in einer strak verrauchten Wohnung gesehen habe. Rauchmelder seien zu hören.

Durch die Rettungsleitstelle wurde sofort die Alarmstufe "Feuer mit Menschenleben in Gefahr" ausgelöst, der Löschzug der Feuer- und Rettungswache Billstedt und die Freiwillige Feuerwehr Billstedt-Horn wurden zusammen mit einem Rettungswagen und Notarzt in den Laufkötterweg alarmiert. Als die ersten Kräfte eintrafen, war eine starke Rauchentwicklung aus einem Fenster im Erdgeschoss eines dreigeschossiges Mehrfamilienhauses zu sehen. Sofort wurde die Menschenrettung mit einem Trupp unter Atemschutz eingeleitet. Eine Frau konnte noch ansprechbar, aber mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation aus der Wohnung gerettet werden. Durch Notfallsanitäter und Notarzt wurde die Frau versorgt und anschließend in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung befördert.

Der Brand in der Küche, hier standen ein Toaster und Kücheneinrichtung in Flammen, wurde durch den Trupp im Innenangriff mit einem C-Rohr gelöscht. Anschließend wurde die Wohnung mit einem Drucklüfter entraucht.

Die Feuerwehr war mit insgesamt 22 Kräften der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr eineinhalb Stunden im Einsatz für Hamburg. Die Brandursache wird jetzt von der Polizei ermittelt.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell