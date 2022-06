Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr am Bahnhof Prien

Die Rosenheimer Bundespolizei sucht Zeugen, die am Dienstag (28. Juni) einen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr am Bahnhof in Prien beobachtet haben. Nachdem ein unbekannter Täter einen Müllauffangbehälter ins Gleis geworfen hatte, schleuderte ein durchfahrender Zug den metallischen Gegenstand auf den Bahnsteig. Glücklicherweise wurden bei der höchst gefährlichen Aktion keine Personen verletzt.

In den Mittagsstunden erhielt die Bundespolizeiinspektion Rosenheim den Hinweis, dass es am Priener Bahnhof gegen 11:40 Uhr bei der Durchfahrt eines Zuges zu einem lauten Knall gekommen sei. Ein durchfahrender Railjet habe etwa 50 Meter vor Ende des Bahnsteigs einen metallischen Gegenstand durch die Luft geschleudert. Als dieser auf dem Bahnsteig 2 landete, wurden zum Glück keine Passanten oder Fahrgäste verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich um einen etwa ein Meter hohen und 40 Zentimeter breiten Auffangbehälter eines Mülleimers. Eine Absuche am Bahnhof ergab, dass der Behälter von einem Mülleimer am anderen Bahnsteig stammen könnte.

Die Rosenheimer Bundespolizei hat Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Rosenheim unter der Telefonnummer 08031/8026-2102 zu melden.

