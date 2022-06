Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Beleidigung von Zugbegleiter und Beamten und Streitigkeiten unter Ex-Partnern

München / Unterschleißheim (ots)

Am Montag (27. Juni) kam es u.a. zu zwei strafrechtlich relevanten Vorfällen. Am Morgen beleidigte ein 56-Jähriger im Hauptbahnhof vor Abfahrt einer Regionalbahn den Zugbegleiter und Bundespolizisten. Am Abend eskalierte am S-Bahnsteig in Unterschleißheim eine früher partnerschaftliche Beziehung.

* Ein 56-jähriger Deutscher beleidigte vor Abfahrt der BRB 77303 im Hauptbahnhof München am Gleis 34 einen Zugbegleiter. Die wegen des immer aggressiver werdenden herbeigerufenen Bundespolizisten "begrüßte" der Wohnsitzlose als "Schweine", "Asis", "Arschlöcher" und betitelte sie auch mit anderen "Nettigkeiten". Außerdem bedrohte er eine Beamtin mit einer zur Pistole geformten Hand und den Worten "ich knall dich ab, Peng-Peng". Der gebürtige Chemnitzer, der schon öfter mit der Bundespolizei Kontakt hatte, wurde vorläufig festgenommen und zur weiteren Strafsachenbearbeitung zur Dienststelle verbracht.

Wegen Beleidigung und Bedrohung zum Nachteil des Zugbegleiters und der eingesetzten Beamten wurde, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft, ein Zustellungsbevollmächtigter benannt. Der mit 2,8 Promille Alkoholisierte konnte die Wache nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen freien Fußes verlassen. Der 56-Jährige trat bereits mit einer Vielzahl von Ermittlungsverfahren wegen Erschleichen von Leistungen, und vereinzelt auch wegen Gewaltdelikten, sowohl bei der Polizei des Freistaates Bayern, wie auch der Bundespolizei in Erscheinung.

* Die Bundespolizei wurde gegen 20:15 Uhr wegen einer eskalierenden Streitigkeit zum S-Bahnhof Unterschleißheim gerufen.

Ersten Ermittlungen zufolge war es zwischen einem 24-jährigen Deutsch-Türken und einer 23-jährigen Deutschen zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. Die 23-Jährige aus Oberschleißheim befand sich in Begleitung einer Gleichaltrigen am Bahnsteig als der 24-Jährige auf beide zukam. Dann soll es zwischen den Ex-Freunden nach verbalen Beleidigungen und Bedrohungen gegen die Oberschleißheimerin gekommen sein. Die Begleiterin aus München ging dazwischen um eine weitere Eskalation zu vermeiden. Daraufhin schlug ihr der 24-Jährige unvermittelt ins Gesicht. Durch die Attacke ging die Brille der Frau zu Bruch.

Die Bundespolizei hat gegen den 24-Jährigen Ermittlungen wegen Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung und Sachbeschädigung aufgenommen.

