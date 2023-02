Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Turnhalle nach Großfeuer in Hamburg Finkenwerder eingestürzt

Hamburg

Hamburg Finkenwerder, 19.02.2023, 04:17 Uhr, Feuer 3 Löschzüge, Norderschulweg

Der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg wurden am frühen Sonntagmorgen offene Flammen aus dem Dach einer Schule im Norderschulweg in Hamburg Finkenwerder gemeldet. Bereits auf der Anfahrt zur Einsatzstelle erhöhte der Zugführer der Feuer- und Rettungswache Finkenwerder das Alarmstichwort von Feuer über Feuer 2 Löschzüge auf letztendlich Feuer 3 Löschzüge, da bereits aus einiger Entfernung eine starke Rauchentwicklung und deutlicher Feuerschein ersichtlich waren. Bei Eintreffen am Einsatzort stellten die Einsatzkräfte fest, dass eine Turnhalle mit den Maßen 30x50m aus bisher ungeklärter Ursache bereits in voller Ausdehnung brannte. In dieser frühen Einsatzphase kam es zum Teileinsturz der Fassade und zum Volleinsturz des Daches. Zum Schutz der umliegenden Gebäude wurde anfänglich eine Riegelstellung aufgebaut. Im weiteren Verlauf wurden insgesamt drei Wasserwerfer über Drehleitern, drei bodengebundene Wasserwerfer sowie drei handgeführte B-Rohre zur Brandbekämpfung eingesetzt. Um Glutnester im Anschluss gezielt ablöschen zu können forderte die Einsatzleitung in Absprache mit einem Fachberater einen Bagger sowie einen Radlader des Technischen Hilfswerks an. Mit diesen Spezialgeräten entfernten die Einsatzkräfte Teile des eingestürzten Daches sowie der stark beschädigten Fassade. Die Brandbekämpfung dauerte bis in den späten Vormittag. Die Nachlösch- und Sicherungsarbeiten zogen sich bis ca. 13 Uhr hin. Im Laufe des Tages erfolgte eine weitere Kontrolle der Einsatzstelle. Das Objekt wurde zur weiteren Brandursachenermittlung an die Polizei übergeben. Personen wurden bei diesem Einsatz nicht verletzt.

Die Feuerwehr Hamburg war mit insgesamt 80 Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz.

