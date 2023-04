POL-HB: Nr.: 0251--Sachbeschädigung an alevitischem Gemeindehaus

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Obervieland, OT Kattenturm, Gorsemannstraße Zeit: 20.04.2023, 23:50 Uhr Bislang unbekannte Täter schlugen in der Nacht zu Freitag die Fensterscheiben am Polizeirevier Obervieland in Kattenturm ein und beschmierten das Gebäude mit einer Parole. Die Polizei sucht nach Zeugen. Gegen 23:50 Uhr hörte eine Zeugin in der Gorsemannstraße ein ...

mehr