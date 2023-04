Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Lkw verunfallt auf B213

Lingen (ots)

Auf der B213 in Lingen kam es heute gegen 6.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 48-Jähriger war in seinem Lkw auf der Bundesstraße in Richtung Nordhorn unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Lkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kam auf dem dortigen Grünstreifen auf der Seite zum Liegen. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Bergungsarbeiten dauern derzeit noch an. Dadurch kommt es zu Verkehrsbehinderungen.

