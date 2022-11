POL-GT: Polizeieinsatz am Lümernweg

Gütersloh (ots) - Verl (FK) - In einem unbeobachteten Moment gelangte ein bislang unbekannter Mann am Freitagmorgen (04.11., 08.00 Uhr) in eine zu dem Zeitpunkt nicht offiziell geöffnete Gaststätte am Kirchplatz. Eine Zeugin bemerkte den Unbekannten, als er sich hinter der Theke in der Nähe der Kasse aufhielt. Auf seiner anschließenden Flucht schubste der Mann die Zeugin zur Seite. Er rannte in Richtung ...

