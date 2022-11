POL-GT: Handtaschenraub - 86-jährige Frau geschubst

Gütersloh (ots) - Verl (FK) - Mittwoch (09.11., 08.30 Uhr - 11.30 Uhr) findet für die Schülerinnen und Schüler im 4. Schuljahr der Bühlbusch Grundschule die Fahrradprüfung statt. Die Viertklässler dürfen beweisen, dass sie fit für den Straßenverkehr sind. Die Radfahrprüfung findet im öffentlichen Verkehrsraum rund um die Schule an der Straße Am Bühlbusch statt. Eine Bitte der Polizei Gütersloh an alle ...

mehr