Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (175/2023) Abmontiert und abtransportiert - Unbekannte stehlen zwei komplette Zigarettenautomaten in Oberode bei Hann. Münden

Göttingen (ots)

Hann. Münden, OT Oberode, Untere Dorfstraße und Obere Dorfstraße Dienstag, 11. April 2023, gegen 02.30 Uhr und 03.00 Uhr

HANN. MÜNDEN (as) - Im Hann. Mündener Ortsteil Oberode (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte am frühen Dienstagmorgen (11.04.23) gleich zweimal zugeschlagen und im Schutz der Dunkelheit komplette Zigarettenautomaten an zwei Standorten im Dorf von den Fassaden der Gebäude gestohlen.

Ermittlern des Polizeikommissariats Hann. Münden liegen erste Hinweise vor, wonach die Diebe zunächst gegen 02.30 Uhr in der "Obere Dorfstraße" und wenig später gegen 03.00 Uhr in der "Untere Dorfstraße" zuschlugen und die Zigarettenautomaten vermutlich mit einem Werkzeug von den Wänden abmontierten. Aufgrund der Größe und des Gewichts des Diebesgutes geht die Polizei in Hann. Münden davon aus, dass mehrere Täter an der Durchführung beteiligt waren und für den Abtransport ein geeignetes Fahrzeug genutzt worden sein muss.

Die mit grober Gewalt aufgebrochenen Automaten konnten im Rahmen der Nahbereichsfahndung in tatortnahen Waldstücken unweit eines angrenzenden Campingplatzes aufgefunden werden. Von dem Inhalt sowie den Unbekannten fehlte jede Spur. Der entstandene Gesamtschaden samt Beutegut wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen vom frühen Dienstagmorgen in Oberode nimmt die Polizei in Hann. Münden unter Telefon 05541/9510 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell