POL-EL: Nordhorn - Praktischer Unterricht für angehende Speditionskaufleute

Lage (ots) - Am Dienstag kam es auf der Grenzstraße in Lage zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 54-Jähriger war gegen 18.15 Uhr in seinem Trecker in Richtung Thesingfelder Straße unterwegs. Als er nach links in diese abbog, setzte ein hinter ihm fahrender 31-Jähriger in seinem Land Rover zum Überholen an. Es kam zum Zusammenstoß. Der 54-Jähriger wurde dabei schwer verletzt. Es entstand ...

