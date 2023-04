Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Mercedes in Brand geraten

Wietmarschen (ots)

Am Dienstag gegen 21.40 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der A31 bei Wietmarschen alarmiert. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet ein Mercedes während der Fahrt in Richtung Süden in Brand. Der Fahrer konnte den Pkw im Seitenbereich abstellen und rechtzeitig verlassen. Er und sein Beifahrer bleiben unverletzt. Der Mercedes geriet daraufhin in Vollbrand. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Twist, Groß Hesepe und Geeste waren mit acht Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort. Die Ausfahrt der Anschlussstelle Wietmarschen wurde zwecks Löscharbeiten gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell