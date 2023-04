POL-EL: Haren - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Uelsen (ots) - Am 11.04.2023, zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Neuenhauser Straße in Uelsen zu einem Verkehrsunfall. Vermutlich beim Ein-oder Ausparken hat ein unbekannter Fahrzeugführer einen grauen VW Golf beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei ...

