Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Handrup - Falsche Materiallieferung - Eigentümer*in gesucht (Korrektur Straßenname)

Handrup (ots)

Am 13.04.23 wurde in der Pater-Loh-Straße in Handrup eine Lieferung vor ein Haus gestellt. Jedoch hatte niemand dort das Baumaterial (siehe Foto) bestellt. Bei dem Material handelt es sich um Rigipsplatten, Metallprofile und Kleinteile. Wer eine solche Lieferung vermisst oder falsch versandt haben sollte, wird gebeten, sich bei der Polizei in Lengerich unter der Rufnummer: 05904-96489-0 melden.

