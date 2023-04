POL-EL: Meppen - KIA in Brand geraten

Ringe (ots) - Am Sonntag zwischen 12:30 Uhr-13:40 Uhr versuchten unbekannte Täter in der Straße Blickdiek in Ringe eine Hauseingangstür aufzuhebeln, was jedoch misslang. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943-9200-0 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Pressestelle Telefon: 0591 / ...

