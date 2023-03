POL-HI: Tödlicher Verkehrsunfall bei Söhlde

Hildesheim (ots) - Bad Salzdetfurth: Am 01.03.2023, um 09:09 Uhr kommt es auf der Bodenburger Straße in Bad Salzdetfurth in Höhe eines Discount-Marktes zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen ist eine 65 jährige Pkw-Fahrerin vom Parkplatz des Einkaufsmarktes auf die Bodenburger Straße aufgefahren, um nach links in Richtung Ortskern abzubiegen. Hierbei hat sie offensichtlich den von links kommenden und ...

mehr