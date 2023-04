Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lorup - Versuchter Einbruch in Imbiss

Lorup (ots)

Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen versuchten unbekannte Täter in der Werlter Straße in Lorup die Tür zu einem Imbiss aufzuhebeln, was jedoch misslang. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hümmling-Werlte unter der Rufnummer 05951-99530-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell