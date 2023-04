Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Messingen/Bawinkel - Opferstöcke aufgebrochen

Messingen/Bawinkel (ots)

Zwischen Donnerstag, dem 13.04.2023, 12:00 Uhr, und Montag, dem 17.04.2023, 08:15 Uhr, haben bislang unbekannte Täter in der Bahnhofstraße in Bawinkel versucht einen Opferstock in der dortigen Kirche aufzubrechen. Der Versuch misslang. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Herzlake unter der Rufnummer 05962-8777-621 zu melden.

Zu einer weiteren Tat ist es am Sonntag, den 16.04.2023 zwischen 12:00 Uhr und 19:00 Uhr in der Frerener Straße in Messingen gekommen. Unbekannte Täter brachen den in der Kirche befindlichen Opferkasten auf und entwendetet Bargeld in Höhe von etwa 60 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter der Rufnummer 05977-204-360 zu melden.

Ob die Taten im Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt.

