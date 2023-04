Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Ein Täter festgenommen nach Einbruchstaten in der "Ostlandstraße" - Polizei sucht Zeugen

Bramsche (ots)

Am Samstag gerieten zwei Wohnhäuser an der "Ostlandstraße" in das Visier von Einbrechern. In der Zeit von 15:00 Uhr bis 22:00 Uhr versuchten die Täter sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus unweit zur Straße "Am Tannenkamp" zu verschaffen, was jedoch misslang. Gegen 19:50 Uhr kam es dann in dem Nachbarhaus zu einer weiteren Tat. Die Täter gelangten dabei in das Innere des Wohnhauses und durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten. Wie ein Zeuge beobachtete, flüchteten anschließend vier männliche Personen aus dem tatbetroffenen Wohnhaus. Im Rahmen der Fahndung konnte einer der Männer durch eine Funkstreifenwagenbesatzung festgenommen werden. Es handelte sich dabei um einen 26-Jährigen aus Bramsche. Die drei anderen Täter begaben sich in Richtung "Am Tannenkamp" und anschließend in die "Gleiwitzer Straße". Die drei flüchtigen Männer wurden wie folgt beschrieben:

Person 1:

- südl. Erscheinungsbild - schwarze Jacke - graue Haare - schmales Gesicht - blaue Hose - ca. 45-50 Jahre alt

Person 2:

- südl. Erscheinungsbild - hellbraune Jacke / helle Ärmel - ca. 35-40 Jahre alt

Person 3:

- südl. Erscheinungsbild - olivfarbene Jacke - ca. 40 Jahre alt

Die Polizei Bramsche sucht nun Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können. Diese melden sich bitte unter 05461/94530.

